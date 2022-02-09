الكاظمي يزور ميسان المضطربة أمنياً

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور محافظة ميسان التي تشهد اضطرابات أمنية ونزاعات عشائرية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي سيعقد فور وصوله العمارة، اجتماعاً أمنياً مع القادة في المحافظة، كما سيلتقي عائلة القاضي أحمد الفيصل".

وكان القاضي أحمد فيصل الساعدي، قد اغتيل بوحشية السبت الماضي، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أفاد به مصدر أمني للوكالة.

وأدان مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الأحد، بشدة حادثة إغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان، داعيا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إعادة النظر بالقيادة الأمنية المسؤولة عن أمن واستقرار المحافظة.

وعلى إثر ذلك، أمر الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة، كما كلف اللواء الركن محمد الزبيدي بمهام قيادة العمليات هناك.

وأمس الثلاثاء، قرر رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، إعفاء مدير أمن محافظة ميسان من منصبه، وفقا لبيان مقتضب صادر عن خلية الإعلام الأمني.