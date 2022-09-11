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الكاظمي يرفع مستوى الجهوزية لتأمين زيارة الأربعينية

Category: أمـن

Date: 2022-09-11T11:05:39+0000
الكاظمي يرفع مستوى الجهوزية لتأمين زيارة الأربعينية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، برفع مستوى الجهوزية بين صفوف القوات الأمنية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وترأس الكاظمي اجتماعاً أمنياً خدمياً خصص لمتابعة التحضيرات، والاستعدادات الجارية، والإجراءات المتبعة لإنجاح زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وفقا لبيان صادر عن مكتب الكاظمي.

وأكد الكاظمي التزام أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي، ورفع درجات الجهوزية؛ لتأمين مجريات الزيارة بانسيابية وأمان، ومن دون أن تشوبها أي نواقص، أو حوادث جانبية.

وشدد على الأجهزة الخدمية أن تضع في أولوياتها تقديم كل وسائل الانسيابية لمجريات الزيارة، ومعالجة العوائق حال ظهورها، والتأكيد على تقديم جميع الخدمات اللازمة، ومعالجة الحالات الطارئة.

ووجه الكاظمي الأجهزة المعنية بوضع أهمية المناسبة نصب أعينها، وأن تقدّم كل ما يليق بسمعة العراق وأهله الكرام الذين عرفوا بحسن الضيافة والترحاب في هذه المناسبات.

وحضر الاجتماع عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية، والقيادات الأمنية، والمسؤولين المعنيين باستقبال الزائرين المشاركين في إحياء هذه المناسبة.

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