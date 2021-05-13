الكاظمي يرسل لجنة إلى البصرة للتحقيق بحادثة مجمع القصور

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن صدور توجيه من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث القصور الرئاسية في محافظة البصرة.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور في هذه المحافظة".

وأشار البيان ان هدف اللجنة هو "معرفة المقصرين، لغرض اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتناقلت مصادر مختلفة؛ عن حدوث عملية إطلاق النار داخل القصور الرئاسية في البصرة، بسبب قيام قوة امنية خاصة من بغداد اتت لاعتقال شخص مطلوب للقوات الامنية وعند ذهاب تلك القوة الى منزل المطلوب لم تجده وبتالي غادرت القوة دون عملية اعتقال هذا المتهم.

واشارت المصادر الى ان احد الفصائل المتواجدة بالقصور الرئاسية تدخلت لمنع اعتقال المطلوب المنتمي لهم، وقاموا بإطلاق النار على خلية الصقور المتواجدة داخل القصور الرئاسية.