الكاظمي يدخل على خط خلاف الجيش والحشد بشأن صور "المهندس"

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، بالتحقيق في "تسجيل مسرب" لقائد في الحشد الشعبي هدد بـ"قطع يد" أي شخص يحاول رفع صور نائب رئيس هيئة الحشد السابق "ابو مهدي المهندس" من محافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مِن ( وزارة الدفاع الاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن وأمن الحشد الشعبي ) في قيادة العمليات المشتركة للتحقيق الفوري بالتسجيل الصوتي الذي نشر في التواصل الاجتماعي بشأن ( الاتصال المنسوب الى ممثل مِن الحشد الشعبي ورئيس اركان قيادة عمليات الانبار )".

وشدد الكاظمي وفقا لبيان الخلية على ضرورة "الوقوف على حقيقة الامر ومن هي الجهة التي سجلت الاتصال وأسباب نشره الان واتخاذ الاجراءات القانونية بمحاسبة المقصرين".

وأظهر أمس الخميس، تسجيلا مسربا بين معاون قائد عمليات شرق الانبار بالحشد يدعى "الحجي أبو زيد" وضابط بالجيش العراقي برتبة عميد ركن، خلافا كبيرا وتهديدا متبادلا بشأن رفع صور لـ"ابو مهدي المهندس" والحشد الشعبي من محافظة الانبار، وهدد القائد في الحشد بـ"قطع يد" أي شخص يرفع صور المهندس او الحشد، وطلب منه إيصال هذه الرسالة إلى قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام.

وأشار القائد في الحشد إلى أنه سيقوم بوضع حرس من الحشد قرب صور المهندس والحشد وتوعد بالرد على اي شخص يقترب منها.