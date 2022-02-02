الكاظمي يجري تغييرات في "الفرقة 6" بعد تهمة "بيع سلاح" لفصائل مسلحة

شفق نيوز / وافق القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على إجراء تغييرات في قيادة فرقة المشاة السادسة، التي اتهمت مؤخراً ببيعها أسلحة لفصائل مسلحة.

وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش العراقي، بتاريخ 1 شباط 2022، وردت لوكالة شفق نيوز نسخة منها، مفادها، أن "الكاظمي وافق على نقل قائد الفرقة السادسة العميد الركن علاء كاطع الهاشمي، إلى قيادة القوات البرية (حسب التنسيب)، وتكليف نائب قائد الفرقة 11 العميد الركن عماد عبيد بمنصب قائد الفرقة السادسة".

وكان مصدر عسكري رفيع، قد أفاد في 20 كانون الثاني الماضي، لوكالة شفق نيوز، باعتقال ضباط ومنتسبين في الجيش العراقي، إثر اتهامهم بالتورط في بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة لفصائل شيعية مسلحة.

من جانبها ذكرت وسائل اعلام محلية وتدوينات، أن حملة الاعتقال شملت قادة في الجيش العراقي.

وسرعان ما فندت وزارة الدفاع العراقية، هذه الأنباء عبر بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، وتأكيدها أن هذه الأنباء غير صحيحة والغاية منها تشويه سمعة قادة الجيش.