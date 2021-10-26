الكاظمي يتوعد بإنزال القصاص بمنفذي هجوم المقدادية .. الجيش: داعش يحاول الرجوع لأساليبه

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، سقوط 11 ضحية جراء الهجوم المسلح الذي شنه داعش على قرية في محافظة ديالى مساء يوم الثلاثاء، في وقت توعد فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالقصاص من المهاجمين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تنظيم داعش "اقدم على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الهواشة (الرشاد) في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء ١١ شهيدا بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين العزل".

واعتبرت القيادة أن الهجوم بمثابة "محاولة لتنظيم داعش الارهابي الرجوع إلى اساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الابرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية".

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر، "جرّب الإرهابيون فعلنا. نفي بما أقسمنا. سنطاردهم أينما فرّوا، داخل العراق وخارجه؛ وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص... واللهم فاشهد".

وتابع بالقول، "كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصراراً بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين".

وكان مصدر طبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "حصيلة الهجوم الارهابي على قرية الرشاد قد أوقع 12 ضحية واكثر من 15 جريحا، بينهم نساء".

ووفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، فان "مسلحين من داعش هاجموا باسلحة متوسطة وخفيفة تجمعا للشباب في قرية الرشاد ومن ثم اطلقوا النار عشوائيا على المنازل ولاذوا بالفرار".