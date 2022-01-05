الكاظمي يتوجه الى موقع مجزرة جبلة في بابل

شفق نيوز/ يتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الاربعاء، الى ناحية جبلة في محافظة بابل، حيث موقع المجزرة التي راح ضحيتها نحو 20 مواطناً.

وابلغ مصدر مسؤول، وكالة شفق نيوز، أن الكاظمي سيتوجه مساء اليوم، إلى بابل لزيارة منطقة جبلة التي وقعت فيها حادثة مقتل العائلة بسبب "خطأ أمني".

وبحسب المصدر، فقد تم إبلاغ الاجهزة الأمنية في المحافظة بأن رئيس مجلس الوزراء سيزور موقع حادثة جبلة، وسيلتقي أهالي المنطقة بعد انتهاء من اجتماع مجلس الوزراء.

وفي الثالث من الشهر الجاري، أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، أربعة قرارات عاجلة بشأن "مجزرة جبلة" في محافظة بابل، تضمنت إقالة قادة أمنيين، ودخول الجيش على خط التحقيقات بالحادثة.