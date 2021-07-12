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الكاظمي يتوجه الى ذي قار لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T20:43:35+0000
الكاظمي يتوجه الى ذي قار لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين

شفق نيوز/ توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، الى محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي سيتابع عن كثب فاجعة مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أفاد في الدفاع المدني بمحافظة ذي قار، بتوالي الانفجارات داخل مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار جراء حريق الهائل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني ما تزال تكافح الحريق".

واضاف، أن "الانفجارات تتوالى داخل المشفى حتى الآن من أسطوانات غاز الأوكسجين وأجهزة التبريد، ونشكك بأن الحادث بفعل فاعل".

من جانبه قال مصدر من داخل طوارئ مستشفى الحسين التعليمي لوكالة شفق نيوز، إن "الحصيلة مرجحة لتتجاوز 50 حالة وفاة"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من الممرضين المفقودين ما زلنا نبحث عنهم رغم اشتعال النيران بعضهم من المعينين حديثا".

وكان مصدر طبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن 30 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وتفحمت جثثهم جراء الحريق إضافة إلى إصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختناق في حريق مركز الشفاء بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية.

من جانبه، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "3 أسطوانات أوكسجين انفجرت داخل المركز جراء الحريق".

كما أفاد المصدر بأن مصير العشرات من المرضى ومرافقيهم ما يزال مجهولاً.

ودخلت فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية في ذي قار بحالة استنفار لاحتواء الحريق ومعالجة الجرحى وسط تجمهر ذوي المرضى أمام المستشفى.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

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