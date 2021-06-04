الكاظمي: وقفنا بجانب إيران عندما هدد داعش أمنها الداخلي

شفق نيوز / كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة عن وقوف العراق إلى جانب إيران، عندما هدد تنظيم داعش أمنها الداخلي.

جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجراها مراسلون إيرانيون مع الكاظمي، في بغداد.

وقال الكاظمي، خلال المقابلة، إن "الوضع الأمني لأي دولة جارة للعراق هو من أولويات الحكومة العراقية؛ لأن أي اختراق لأيٍّ من هذه الدول سوف يؤثر على العراق".

وأضاف "عندما كنت رئيساً لجهاز المخابرات العراقية، كان هناك تعاون أمني كبير مع الجمهورية الإسلامية، ونجحنا عن طريق هذا التنسيق، وهذا التعاون بالمنع عبر بعض العمليات الاستباقية التي كان يفكر بها عناصر داعش من القيام بعمليات تخصّ محاولة ضرب الأمن الداخلي الإيراني".

وتابع الكاظمي، "أجرينا عمليات كثيرة فيما يخص الأمن الداخلي الإيراني الخاص بعمليات داعش في إيران، عملنا بكل قوة في مساعدة الجمهورية الإسلامية في الحرب ضد داعش حينما كانت هناك محاولة اختراق الحدود من داعش والقيام بعمليات تضر بمصالح الشعب الإيراني".

وبشأن إمكانية توسط العراق بين أمريكا وإيران، أعرب الكاظمي، عن أمله في "تحقيق تفاهم ونتائج طيبة من اتفاقية فيينا بما تخدم شعوب المنطقة وشعوب العالم"، مؤكدا أن "العراق مستعد لأن يقوم بأي دور يُطلب منه في نقل وجهات النظر وتقريبها فيما يخص الاجتهادات بهذه العلاقات".

ولفت إلى أن "إيران مرت بظروف صعبة، والآن يجب مساعدتها على تصحيح كثير من المسارات، وإذا طُلب من العراق أي دور فسوف يقوم به بكل تأكيد".