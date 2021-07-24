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الكاظمي معلناً الإطاحة بمنفذي تفجير مدينة الصدر: سيعرضون اليوم أمام الشعب
Category: أمـن
Date: 2021-07-24T13:33:08+0000
الكاظمي معلناً الإطاحة بمنفذي تفجير مدينة الصدر: سيعرضون اليوم أمام الشعب
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