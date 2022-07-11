الكاظمي في "وثبة الأسود".. صور

شفق نيوز/ حضر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، فعاليات التمرين التعبوي الميداني "وثبة الأسود" الذي ينفّذه جهاز مكافحة الإرهاب.

وبحسب المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد قدّم خلال كلمة له أعقبت التمرين التهنئة للمقاتلين الأبطال بمناسبة العيد المبارك، مستذكراً البطولات التي سطّرها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب مع إخوانهم في المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى في تحرير مدينة الموصل.

وأعرب الكاظمي، عن ثقته بالانسجام الكامل والتدريب والتفاني في بذل الجهود من قبل المقاتلين ضباطاً ومراتب، وأشار الى أن الانضباط والأداء هذين هما مدعاة فخر واعتزاز وشهادة أمام العالم أجمع.

وأضاف، "قبل يومين كنّا في محافظة نينوى ومدينة الموصل، واستذكرنا بطولاتكم وتضحياتكم التي حررّت هذه المدينة، بطولات الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب وجميع صنوف قواتنا العسكرية والأمنية"، مؤكدا "نستذكر بطولاتكم وتضحياتكم عندما لبّيتم نداء الوطن والواجب، هذه التضحيات بكل تأكيد سيرويها التأريخ، وتنال تقدير كل العراقيين ومحبتهم واحترامهم لكم، ولكل زملائكم في باقي الأجهزة العسكرية والأمنية".

وأكد "أتابع كل تدريباتكم وإنجازاتكم على الأرض، في الصحاري والجبال والوديان وأنتم تدكّون رؤوس العدو في المعارك اليومية كافة، ونفتخر بهذه الإنجازات ونعتز بكم"، مضيفاً "تابعنا أيضاً مشاركتكم في البطولة العالمية للمقاتل العالمي للعمليات الخاصة، وما أنجزتم فيها بحيازة المرتبة الثانية، وهي دليل على وفائكم للوطن وحرصكم عليه وعلى حياة المواطنين".

وتعهد الكاظمي خلال الكلمة، "بتوفير كل الدعم للمؤسسة العسكرية والأمنية".

وحضر الفعالية عدد من القادة والآمرين من مختلف صنوف قواتنا المسلحة البطلة، فضلاً عن عدد من الملحقين العسكريين والمستشارين الممثلين عن الدول الصديقة.