الكاظمي في الفلوجة.. إجراءات مشددة ومنع الإعلاميين من دخول مبنى محلي (صور)

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، إلى مبنى قائممقامية قضاء الفلوجة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي عقد اجتماعاً بقائد عمليات الانبار ومعاون قائد شرطة المحافظة مع الحكومة المحلية في القضاء، وسط إجراءات مشددة.

وأضاف أن حماية الكاظمي منعوا القنوات الفضائية والمصورين من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، كما تم منع حمل الهواتف النقالة بالقرب من القاعة.

وأشار إلى أن الكاظمي وصل الى مستشفى الفلوجة التعليمي، للإطلاع على واقع واحتياجات المشفى التي تم تأهيلها وتجهيزها مؤخرا من قبل البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP وبدعم من رئيس مجلس النواب.

كما أجرى الكاظمي زيارة لعدد من المشاريع التي تم إنجازها مؤخرا في الفلوجة ويشيد بدور الحكومة المحلية في المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ثمن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي موقف القوات الامنية من بينها البيشمركة في هزيمة تنظيم داعش بالعراق.

وقال الكاظمي من الفلوجة، خلال كلمته مع القيادات الأمنية والعسكرية ومجموعة من القوات الأمنية "كل مقاتلينا، ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي صاغوا قلادة النصر وأهدوها الى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم".

واردف الكاظمي بالقول ان "التضحيات التي قُدمت عراقية نعم ساعدنا الأصدقاء حول العالم، لكن النصر تحقق بجهود وتضحيات عراقية، وانتصرنا أخيرا".