القَبْضِ عَلَى متهمين بالإرهاب وشرطة بغداد تلقي القبض على مطلوبين

شفق نيوز/ اعلن إعْلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الاثنين، إِلْقَاءُ القَبْضِ عَلَى مُتَّهَمَيْن بِالْإِرْهَاب، وَاعْتِقَال متهمين بالتَّزْوِيرِ، والسرقة.

وذكر بيان لإعلام قيادة عمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالتزوير، وضبط اعتدة، غربي بغداد.

وأضاف البيان؛ أن قوة من اللواء (27) وخلال عمليات بحث وتفتيش تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسرقة.

وأشار إلى أن فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة.

ولفت إلى ان الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على مُتَّهَمَيْن اثْنَيْن وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بالدكة العشائرية، ومتهمين اثنين بالسرقة، ومتهم بترويج المخدرات، ومتهمين آخرين بإطلاق العيارات النارية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة.

في حين واصلت القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة، وفقا للبيان.

وفي ذات السياق الأمني؛ أعلنت مديرية شرطة بغداد عن تنفيذ مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة (17) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة.

وأضاف بيان صادر عن مديرية شرطة بغداد وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم القبض على متهم بالقتل، فضلا عن القبض على عدد من المخالفين وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى، في وقت نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ (5) أوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة.

وأفادت المديرية أن مفارز مديرية شؤون السيطرات ألقت القبض على 9 مخالفين وضبطت عجلاتهم فضلا عن وعجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد.