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"القيمة النجفية" تفجر شجاراً مسلحاً ينتهي بمقتل شخص وإصابة آخر

Category: أمـن

Date: 2021-08-22T12:16:56+0000
"القيمة النجفية" تفجر شجاراً مسلحاً ينتهي بمقتل شخص وإصابة آخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بمقتل واصابة شخصين في المحافظة بسبب النزاع على توزيع (القيمة).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شجاراً مسلحاً نشب بالقرب من شارع المطار مقابل معمل اطارات النجف في حي عدن وسط مدينة النجف بين عدة أشخاص (الطرف الأول مثله حداد وفيتر) (والطرف الثاني أصحاب مولدة)"، لافتا إلى أن "النزاع استخدمت فيه أسلحة نوع كلاشنكوف".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع يعود إلى الخلاف على توزيع (القيمة)"، مؤكدا أن" النزاع انتهى بمقتل شخص وأصابة آخر تم نقله إلى مشفى المحافظة لغرض تلقي العلاج".

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