سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القيادي بتنظيم داعش "أبو إسلام" في قبضة القوات العراقية

Category: أمـن

Date: 2022-02-15T10:02:45+0000
القيادي بتنظيم داعش "أبو إسلام" في قبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ القت القوات العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش كان يتنقل بين المحافظات بهوية مزورة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر جهاز مُكافحة الارهاب تمكنوا من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعـش يُكنى " أبو إسلام " كان يتنقل بين المُحافظات بهوية مُزورة".

وتمكن جهاز مكافحة الارهاب خلال الفترة الماضية من اعتقال قيادات كبيرة في تنظيم داعش بعمليات مختلفة في محافظات عراقية عدة، وشارك أيضا رفقة جهاز المخابرات الوطني بعملية تصفية زعيم التنظيم عبد الله قرداش خلال عملية امريكية في سوريا.

related

الجيش يقتل ثلاثة عناصر من داعش جنوب الموصل .. صور

Date: 2021-10-06 05:50:43
الجيش يقتل ثلاثة عناصر من داعش جنوب الموصل .. صور

مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين

Date: 2021-08-07 19:44:44
مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين

بعد هجمات دامية لداعش.. مباحثات عسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة في بغداد

Date: 2021-12-07 06:58:48
بعد هجمات دامية لداعش.. مباحثات عسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة في بغداد

بإنزال جوي مشترك.. الإطاحة بأربعة دواعش في كركوك

Date: 2020-09-07 18:14:26
بإنزال جوي مشترك.. الإطاحة بأربعة دواعش في كركوك

اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

Date: 2020-07-27 05:39:20
اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

بعد مجزرة دموية.. القوات العراقية تلاحق داعش في "الخيلانية"

Date: 2020-10-30 08:37:38
بعد مجزرة دموية.. القوات العراقية تلاحق داعش في "الخيلانية"

بإنزال جوي.. الإجهاز على قيادي بداعش يرتدي حزاماً ناسفاً بكركوك

Date: 2020-10-16 19:30:53
بإنزال جوي.. الإجهاز على قيادي بداعش يرتدي حزاماً ناسفاً بكركوك

بغداد توجه بنشر تعزيزات عسكرية "متطورة" بصلاح الدين

Date: 2020-12-11 08:56:34
بغداد توجه بنشر تعزيزات عسكرية "متطورة" بصلاح الدين