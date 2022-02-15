القيادي بتنظيم داعش "أبو إسلام" في قبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ القت القوات العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش كان يتنقل بين المحافظات بهوية مزورة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر جهاز مُكافحة الارهاب تمكنوا من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعـش يُكنى " أبو إسلام " كان يتنقل بين المُحافظات بهوية مُزورة".

وتمكن جهاز مكافحة الارهاب خلال الفترة الماضية من اعتقال قيادات كبيرة في تنظيم داعش بعمليات مختلفة في محافظات عراقية عدة، وشارك أيضا رفقة جهاز المخابرات الوطني بعملية تصفية زعيم التنظيم عبد الله قرداش خلال عملية امريكية في سوريا.