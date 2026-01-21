القيادة الوسطى الأميركية: سننقل نحو 7 آلاف عنصر من داعش إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم"، يوم الأربعاء، عن البدء بنقل نحو آلاف المعتقلين من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وقالت "سنتكوم في بيان لها: بدأنا مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة".

وأضافت "بدأت مهمة النقل بالتزامن مع نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 مقاتلاً من داعش كانوا محتجزين في مركز احتجاز في الحسكة، سوريا، إلى موقع آمن في العراق، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد معتقلي داعش الذين سيتم نقلهم من سوريا إلى مراكز احتجاز خاضعة للسيطرة العراقية إلى 7 آلاف معتقل".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحسب البيان "نحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك الحكومة العراقية، ونُقدّر دورهم في ضمان الهزيمة النهائية لداعش، وإن تسهيل النقل المنظم والآمن لمعتقلي داعش أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يُشكّل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة والأمن الإقليمي".