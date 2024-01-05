القيادة الوسطى الأمريكية: الشرطة العراقية عثرت على صاروخ كروز من تصميم إيراني في بابل

شفق نيوز/ كشفت القيادة المركزية الاميركية، يوم الجمعة، عن عثور الشرطة العراقية على صاروخ كروز من تصميم إيراني في محافظة بابل.

وقالت القيادة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "في 3 يناير، اكتشفت الشرطة العراقية في بابل صاروخ كروز لهجوم بري من التصميم الإيراني الذي فشل في الإطلاق"، مضيفة "يقدر التحالف جهود قوات الأمن الشرعية في العراق لجهودها الرامية إلى منع الهجمات في المستقبل".

ولفتت الى أن "استخدام الذخائر الإيرانية الموردة من قبل الجماعات الإرهابية داخل العراق وسوريا يعرض قوات التحالف والسكان المحليين للخطر".