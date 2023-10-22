القيادة المركزية الأميركية تنفي وفاة أحد افرادها في العراق

شفق نيوز/ نفت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأحد، وفاة أحد افرادها في العراق بالقصف على قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار.

وذكرت القيادة المركزية الاميركية في بيان، أن "التقارير التي تفيد بوفاة أفراد الخدمة الأمريكية المزعومة في وقت سابق اليوم في العراق ليست صحيحة".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت فصائل مسلحة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الاسلامية في العراق"، إن عنصر بالقوات الامريكية قتل نتيجة القصف على قاعدة عين الأسد في الانبار.