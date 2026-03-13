القيادة المركزية الأميركية: مقتل 4 من طاقم الطائرة التي سقطت غرب العراق

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الجمعة، مصرع أربعة من طاقم طائرة تزويد بالوقود سقطت في المنطقة الغربية من العراق، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ لتعقب مصير بقية أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متنها.

ونفت "سنتكوم" في بيان رسمي أن يكون تحطم الطائرة، وهي من طراز (KC-135)، ناجمًا عن "نيران معادية أو صديقة"، مؤكدة أن ملابسات الحادث وتفاصيله التقنية لا تزال قيد التحقيق الدقيق، وأن الطائرة فُقدت خلال عملية "Epic Fury" في أجواء وُصفت بأنها "صديقة".

وفي المقابل، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن استهداف طائرتين من الطراز ذاته، مؤكدة إصابة إحداهما وسقوطها غربي البلاد، بينما تمكنت الأخرى من الفرار. وفي سياق متصل، أكد مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني وقوع الحادث الأخير.

وتُعد طائرة (KC-135 Stratotanker) ناقلة وقود استراتيجية تؤدي دوراً محورياً في العمليات الجوية بعيدة المدى، إذ تُمكّن القاذفات والمقاتلات من البقاء في مناطق العمليات لفترات مطوّلة، وتعتبر من أكثر الأصول العسكرية الأميركية حساسيةً في منطقة الشرق الأوسط.