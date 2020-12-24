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القيادة المركزية الأمريكية تنشر تدريبات خاصة للمارينز.. "تحضيرا لمهمة قادمة"

Category: أمـن

Date: 2020-12-24T09:23:16+0000
القيادة المركزية الأمريكية تنشر تدريبات خاصة للمارينز.. "تحضيرا لمهمة قادمة"

شفق نيوز/ نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مقطع فيديو يظهر تدريبات تقوم بها قوة تابعة للبحرية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"المارينز" وذلك "تحضيرا لمهمة قادمة" على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "شاهد، تمرين تم الأسبوع الماضي للوحدة الـ 24 في قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) تحضيراً لمهمة قادمة".

https://twitter.com/CENTCOMArabic/status/1341807679694663680

وسبق فيديو التمرين، سلسلة تغريدات للقيادة المركزية منها عرض فيديو بتعليق كتبت فيه: "مقطع مذهل للمقاتلة الحربية ذات القدرات على الحرب الإلكترونية ’اي/أ-18 جي جراولير‘ (E/A-18G Growler) تتزود بالوقود بسرعة فائقة. هذا النوع من الطائرات يعمل في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لدعم مهمة حفظ الاستقرار الإقليمي".

https://twitter.com/CENTCOMArabic/status/1341465575843885056

وسبقها تغريدة بتاريخ الـ21 من الشهر الجاري، قالت فيها: "عبرت اليوم مضيق هرمز، الغواصة ذات الصواريخ الموجهة (يو أس أس جورجيا) (SSGN 729)، والعاملة ضمن منطقة عمليات الأسطول الخامس للولايات المتحدة، دعماً للعمليات البحرية ولضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة الوسطى".

https://twitter.com/CENTCOMArabic/status/1341089643224285186

 

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