القيادة المركزية الأمريكية تدين هجوم الحرس الثوري في أربيل وتعلن إسقاط مسيّرة إيرانية

شفق نيوز/ أدانت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأربعاء، هجوم الحرس الثوري الايراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، معلنة اسقاط طائرة مُسيَّرة إيرانية كانت تشكل خطرًا على قواتها.

وقال مدير الشؤون العامة للقيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تدين القيادة المركزية الأميركية الهجوم غير المبرر الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على محافظة أربيل العراقية صباح اليوم"، موضحاً أن "هذه الهجمات العشوائية تهدد المدنيين الأبرياء وتهدد استقرار المنطقة الذي تحقق بصعوبة".

وأكد أنه "لم تصب أو تقتل أي من القوات الأميركية نتيجة الضربات ولا توجد أضرار في المعدات الأميركية". وتابع، "في حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أسقطت القوات الأميركية طائرة إيرانية بدون طيار من طراز "مهاجر-6" كانت متجهة في اتجاه أربيل حيث أنها بدت وكأنها تشكل تهديداً لقوات القيادة المركزية الأميركية في المنطقة".

واشار البيان الى ان "أفراد القيادة المركزية الأميركية يعملون في العراق بناءً على دعوة من حكومة العراق لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش"، مؤكداً ان "قوات القيادة المركزية الأميركية تقوم بتقييم الوضع، دعماً للقوات الشريكة في العراق".