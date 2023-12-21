القيادة المركزية الامريكية تؤكد تعرض عين الأسد لقصف صاروخي

شفق نيوز/ أكدت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس، تعرض إحدى قواعدها العسكرية في العراق لقصف صاروخي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في حوالي الساعة 7:30 صباحا. (بتوقيت العراق) في 20 ديسمبر/كانون الأول (الجاري)، تم إطلاق صاروخ 122 مم على قاعدة الأسد الجوية في العراق".

وأشار البيان إلى أنه " لم تحدث إصابات أو أضرار".

وتابع أن "فرقة العمل المشتركة المشتركة حددت نقطة المنشأ ونقلت الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي انتقلت إلى الموقع للتحقيق".

ولفت إلى ان قوات الأمن استولت "على شاحنة مسطحة معدلة لإطلاق ما يصل إلى 5 × 122 مم كانت موجودة في الموقع".

وأفاد مصدر أمني مسؤول، صباح أمس الأربعاء، بتعرض محيط قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم استهدف محيط القاعدة التي تتمركز بها قوات للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بصاروخين فجر اليوم وقعا بمنطقة صحراوية نائية.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن اية اصابات بين صفوف القوات المتواجدة في القاعدة أو حدوث خسائر مادية.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).

ويتمركز 900 جندي أميركي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم الدولة من معاودة الظهور بعد أن استولى في 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل دحره.