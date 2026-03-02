القيادات العسكرية والأمنية العليا تؤكد على تحييد العراق وعدم مهاجمة دول الجوار

شفق نيوز- بغداد

شددت القيادات العسكرية والأمنية العليا في العراق، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة تحييد البلاد عن الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، وعدم استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، مؤكدة في الوقت نفسه على "وحدة القيادة" ومنع المظاهر المسلحة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اجتماعاً أمنياً مشتركاً عُقد في مقر قيادة العمليات المشتركة برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، وبحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ونائب قائد عمليات الحشد الشعبي، وقائد القوات البرية، ورئيس الاستخبارات في هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب عدد من القادة الأمنيين، وقادة العمليات وقادة شرطة المحافظات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وشهد الاجتماع بحث جملة من المحاور الأمنية المهمة في ظل حساسية المرحلة الراهنة، حيث تم التأكيد على خطورة الظرف الإقليمي وما يفرضه من مسؤوليات وطنية مضاعفة، وضرورة توحيد الجهود وتعزيز مبدأ وحدة القيادة والسيطرة، بما ينسجم مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبما يحقق أمن العراق وسلامة شعبه ويحافظ على مكتسباته.

وأكد المجتمعون جميعاً أنهم يعملون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ملتزمين بتنفيذ توجيهاته بكل دقة ومسؤولية، وبما يعزز الاستقرار ويصون سيادة الدولة.

وبحث المجتمعون أهمية تحييد العراق عن أية صراعات أو حروب، وأن يتحمل كل قائد مسؤولية منطقته ووحدته، مع منع المظاهر المسلحة منعاً باتاً في قواطع العمليات.

كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القيادات الأمنية، ومنع استخدام الأراضي العراقية لاستهداف أي دولة مجاورة أو أي جهة داخل أو خارج العراق وأن القادة الميدانيين مخولون باتخاذ قراراتهم دون تردد وفق المصلحة العامة، مع إخضاع أداء القيادات إلى تقييم مستمر وتحميلهم مسؤولية قراراتهم وإجراءاتهم.

وناقش الاجتماع ضرورة مضاعفة الجهود الاستخبارية لملاحقة أي محاولات لزعزعة الأمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يحاول الإخلال بالاستقرار بالإضافة إلى بحث اهمية توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العراق العليا ويعزز الثقة بالمؤسسات الأمنية.

بدورهم، أكد قادة هيئة الحشد الشعبي خلال الاجتماع أن قطعات الحشد تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهي رهن الإشارة لحفظ أمن العراق واستقراره، مع التشديد على منع المظاهر المسلحة منعاً باتاً والتقيد التام بالأوامر والتعليمات الصادرة عن القيادة العامة.

وفي ختام الاجتماع، جدد الحاضرون التزامهم الكامل بوحدة الصف وتكامل الأدوار بين مختلف الصنوف والتشكيلات الأمنية، مؤكدين أن الهدف الأساس هو حماية العراق وصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته الوطنية.