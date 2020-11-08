القوة الجوية تقصف مكحول وخانوكة والحشد يدمر انفاقا ويفكك عبوات شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف قيادي في الحشد الشعبي، يوم الاحد عن مقتل داعشي وتفكيك عدد من العبوات وتدمير انفاق بعمليات امنية في سلسلة جيبال مكحول شمالي صلاح الدين.

وقال امر كتيبة اسناد لواء 51 من الحشد الشعبي محمود الجميلي لوكالة شفق نيوز؛ ان "القطعات الامنية والحشد الشعبي وخلال عملياتها في جبال مكحول والقرى المحيطة تمكنت من تدمير 10 انفاق لداعش وتفكيك 3 عبوات وقتل احد عناصر داعش خلال محاولة فرار مجموعة من الدواعش من قبل الشرطة الاتحادية".

واكد الجميلي ان "القطعات الامنية تتقدم بخطوات متسارعة وحققت نتائج ايجابية كبيرة خلال الساعات الاولى من العمليات"، مبينا ان "العمليات تهدف الى تطهير المناطق الممتدة من جبال الخانوكة الى قاطع الفتحة شمالي صلاح الدين والمناطق الحدودية".

وفي الاثناء؛ اعلنت خلية الإعلام الأمني، قيام طائرات القوة الجوية وطيران التحالف الدولي بتنفيذ، سلسلة ضربات جوية على اهداف إرهابية في سلسلة جبال مكحول وخانوكة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية عسكرية مشتركة لتفتيش وتطهير سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين وملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وتشارك بالعملية قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية ( 6 _ 31_ 35_ 51 ) ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، وقطعات من الجيش العراقي٫ والشرطة الاتحادية ، والرد السريع ، وبغطاء جوي من طيران الجيش