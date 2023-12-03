القوة الجوية العراقية تنفذ ضربات جوية في "وادي الشاي" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، توجيه سلاح الجو العراقي، ضربة جوية استهدفت مفارز تابعة لعناصر تنظيم داعش في وادي الشاي ضمن محافظة كركوك.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية وسلاح الجو باغت العناصر الارهابية في وادي الشاي /قاطع عمليات كركوك، بعد أن دك بضربة جوية مفارز لداعش ووكراً إرهابياً وأوقع عدداً من القتلى في صفوفه".

وبحسب البيان، جاءت الضربة وفق معلومات دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".