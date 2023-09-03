القوة الجوية العراقية تعلن استهداف "وكر إرهابي" في كركوك.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت القوة الجوية العراقية، يوم الأحد، استهداف "وكر إرهابي" في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا حول العملية وارفقت مقطع فيديو يوثق العملية، ورد الى وكالة شفق نيوز، جاء فيه، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة، استهدف صقور القوة الجوية بواسطة طائرات السيزنا كرفان وكراً للعناصر الإرهابية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

وفي وقت سابق اليوم، افاد شهود عيان، بتعرض منطقة التون كوبري الى قصف لم يعرف مصدره.

وبحسب الشهود الذين تحدثت معهم وكالة شفق نيوز؛ أن منطقة ساليي في التون كوبري تعرضت لقصف غير معروف المصدر.