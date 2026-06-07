القوة الجوية العراقية ترد على تقرير "فوربس" وتؤكد جاهزية طائرات F-16

شفق نيوز- بغداد

أصدرت قيادة القوة الجوية، يوم الأحد، تصريحاً رسمياً رداً على ما نشرته مجلة "فوربس" الأميركية بتاريخ 28 أيار 2026 بشأن قدرات وجاهزية طائرات F-16 العراقية، مؤكدة أن التقرير "افتقر إلى الدقة وجاء مجافياً للواقع".

وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تدعو وسائل الإعلام العالمية إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، مبينة أن طائرات F-16 العراقية تُقاد من قبل طيارين عراقيين ذوي كفاءة عالية تلقوا تدريبات متقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن القوة الجوية تمتلك كوادر هندسية وفنية عراقية مؤهلة تتمتع بخبرات كبيرة، بعد خضوعها لدورات تخصصية وشهادات دولية معتمدة، مشيرة إلى أن دور الشركة الأجنبية المتعاقدة يقتصر على الإشراف وتأمين قطع الغيار التي يطلبها الفنيون العراقيون، وليس إدارة الجهد الفني المباشر.

وفي ما يتعلق بالقدرات العملياتية، أوضحت القيادة أن طائرات F-16 نفذت خلال الفترة من 1 كانون الأول 2014 ولغاية 1 حزيران 2026، نحو 20,071 طلعة جوية، وأطلقت 2,753 صاروخ هيل فاير، وأسقطت 13,176 قنبلة بمختلف العيارات.

وأشارت إلى أن عملياتها في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية تضمنت تنفيذ أكثر من 1,300 واجب تعبوي، أسفرت عن قتل 675 إرهابياً وتدمير 280 مضافة ونقطة تحصن.

وأضاف البيان أن الطائرات العراقية شاركت في تمارين مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والأردن، مع خطط لتوسيع التعاون مع دول أخرى، مؤكداً استمرار تطوير القدرات التسليحية وتعزيز الأسراب المقاتلة بطائرات حديثة من مناشئ متعددة.

وأكدت قيادة القوة الجوية العراقية في ختام بيانها، على ثقتها بمنتسبيها من الطيارين والفنيين، مشددة على أن سلاح الجو العراقي سيبقى "اليد الضاربة" لحماية سيادة البلاد وأمنها.