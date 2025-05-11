القوة الجوية العراقية تدمر مضافات لـ"داعش" جنوبي كركوك

شفق نيوز/ نفذت القوة الجوية العراقية، مساء يوم الأحد، ضربتين جويتين استهدفتا مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في وادي الشاي ضمن قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تحديد مواقع تحتوي على مضافات يستخدمها عناصر تنظيم داعش في التحرك والتخطيط لشن هجمات إرهابية".

وأوضح المصدر أن "طائرات F-16 العراقية نفذت الضربتين بدقة عالية، وأسفرتا عن تدمير كامل للمواقع المستهدفة"، مؤكداً أن العملية لم تسفر عن أي خسائر في صفوف القوات الأمنية أو المدنيين.

وتندرج هذه الضربات ضمن سلسلة عمليات نوعية تستهدف فلول التنظيم الإرهابي في المناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتأمين محافظة كركوك والمناطقالمحيطةبها.