القوة البحرية العراقية تحتجز ناقلة نفط ليبيرية قبالة سواحل البصرة (صور وفيديو)

شفق نيوز- البصرة

احتجزت القوات البحرية العراقية، يوم الأربعاء، ناقلة نفط ليبيرية، وذلك خلال عمليات تدقيق وتفتيش شملت جميع كوادر الناقلات النفطية قبالة سواحل البصرة.

وقال مصدر مسؤول في الموانئ العراقية لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تفتيش ثلاث ناقلات نفط، إحداهن ليبيرية وجرى احتجاز مؤقتاً لحين التأكد من صحة وثائقها من الشركة المالكة لها، وفي حال لم تقدم الشركة الأوراق الرسمية للناقلة خلال 48 ساعة ستتم إحالة أوراق الناقلة للقضاء العراقي".

وأشار إلى أن "عملية التفتيش تمت بمنطقة التحميل الجانبي بالمياه الإقليمية العراقية"، موضحاً أن "الناقلة ليبيرية الجنسية وتبلغ حمولتها التقديرية ربع مليون طن من النفط الخام".