القوات الأمنية تنقذ فتاة من الانتحار وتعثر على قطع أثرية في محافظتين

شفق نيوز/ نفذت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة، حيث تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في بابل، فيما عثرت على قطع أثرية في الديوانية.

ففي محافظة بابل، ذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم شرطة النجدة النهرية تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بالقفز في شط الحلة، بالقرب من جسر بته، بعد استجابة سريعة من أفراد الشرطة".

وأشارت الفتاة، بحسب البيان، إلى أن محاولتها جاءت على خلفية رسوبها في الامتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي، وقد تم التعامل مع الحالة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي محافظة الديوانية، أعلنت قيادة الشرطة، عثور قسم حماية الآثار والتراث على 5 قطع أثرية نادرة خلال جولة تفتيشية في مدينة نيبور الأثرية.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القطع شملت جرة فخارية دائرية، قطعتين من الخرز، وقطعة نقدية معدنية مسكوكة، وعظم عاجي فخاري على شكل هلال مزخرف.

وأشار البيان، إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي وتسليم القطع إلى مديرية مفتشية آثار وتراث الديوانية لاستكمال الإجراءات الرسمية".

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، إحباط محاولتي تهريب في منفذين حدوديين مختلفين، حيث تم ضبط أربعة طرود في جمرك الشحن الجوي تحتوي على 200 منظار ليلي حراري من نوع "كروس فاير" ممنوعة من الاستيراد.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ضبطت مسافراً بحوزته مبالغ مالية وبطاقات دفع إلكتروني مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي".

ولفت البيان، إلى أنه "تمت عمليات الضبط بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، شعبة التراخيص والاستخبارات، هيئة المنافذ الحدودية، وبإسناد من شرطة الجمارك، ووفقاً لقانون الجمارك العراقي النافذ، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الأمن والامتثال القانوني".