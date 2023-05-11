القوات الأمنية تقتل وتعتقل 3 دواعش بعملية "النمرود" وعبوة ناسفة تنهي حياة راعٍ غربي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الخميس، بقتل عنصرين من تنظيم داعش واعتقال ثالث في العملية الأمنية الجارية جنوب شرقي الموصل، فيما قضى راعي أغنام نحسبه وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الفرقة 16 من الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، تمكنت من قتل اثنين من عناصر داعش واعتقال ثالث خلال العملية العسكرية التي شُنت اليوم في ناحية النمرود جنوب شرقي الموصل".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني مسؤول، وكالة شفق نيوز، بانطلاق عملية أمنية في ناحية النمرود جنوب شرقي الموصل، من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي وابناء العشائر".

وبين أن القوات تمكنت من محاصرة عناصر من تنظيم داعش قتلوا مزارعاً في قريتي "شنف" و"تل حميد" بناحية النمرود جنوب شرق الموصل.

واوضح ان القوات تواصل محاصرتها لعناصر آخرين بعد قتلها لذلك العنصر.

من جانب آخر، قال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت بين قرية "المسلطن" وقرية "دحيلة" التابعة لناحية تل عبطة غربي الموصل، ما أسفر عن مقتل راعي أغنام وإصابة أخر بجروح".