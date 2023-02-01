القوات الأمنية تعثر على منصات الصواريخ التي استهدفت معسكر زيلكان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية عثرت على أربع منصات لإطلاق الصواريخ في المكان الذي انطلقت منه عدة صواريخ مستهدفة معسكر زيلكان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية عثرت على المنصات الأربع في قرية الفاضلية في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل، وفي كل منصة أربعة صواريخ بما مجموعه 16 صاروخاً كانت معدة للإطلاق".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "نحو ثمانية صواريخ استهدفت، صباح اليوم، معسكر زيلكان"، مبيناً أنها "أطلقت من مناطق سهل نينوى نحو المعسكر الواقع إلى الشمال من المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "اثنين من تلك الصواريخ سقطا داخل القاعدة دون معرفة حجم الأضرار او الخسائر"، مشيرا الى أن "قوات أمنية تحركت للبحث عن منصات الاطلاق وتحديد الموقع".

من جانبها قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، إنه في الساعة 7:45، من صباح اليوم، استهدفت ثمانية صواريخ معسكر زيلكان في ناحية باشيكو في محافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي،.

وأكدت، أن صاروخين سقطا داخل المعسكر، وصواريخ أخرى حوله دون خسائر بشرية.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زيلكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.