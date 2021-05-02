القوات الأمنية تعتقل منتحل صفة ضابط كبير في رئاستين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الأحد إلقاء القبض على منتحل صفة عميد في رئاستي الجمهورية، والوزراء في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مفارزها تمكنت من القبض على شخص منتحل صفة ضابط برتبة عميد والصادر بحقه امر قبض وفق المادة (٢٦١) ق ع في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وأوضح البيان أن هذا الشخص يقوم بالنصب والاحتيالات على المواطنين بحجة تعيينهم مقابل مبالغ مالية والتوسط لبعض ضباط الشرطة في محافظة كركوك مقابل مبالغ مالية بغية متابعة ترقياتهم ونقلهم وتثبيت رواتبهم.

ووفقا للبيان فإن المتهم اعترف بأنه كان يحمل رتبة عميد في رئاسة الجمهورية عندما يكون في بغداد و رتبة عميد في رئاسة الوزراء عندما يكون في كركوك.