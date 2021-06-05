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القوات الأمنية تظفر بصيد ثمين في ديالى بالإطاحة بـ12 داعشيا

Category: أمـن

Date: 2021-06-05T09:28:51+0000
القوات الأمنية تظفر بصيد ثمين في ديالى بالإطاحة بـ12 داعشيا

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم السبت القاء القبض على 12 متهما بالإنتماء لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان اليوم أنه من خلال العمليات الاستباقية بمحافظة ديالى للقصاص من العناصر الارهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارزها من القاء القبض على (١٢) ارهابيا بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى  مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لداعش.

وأوضح البيان أن هؤلاء المتهمين "كانوا يعملون  بمايسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز الامنية و المعسكرات العامة بصفة مقاتلين وعناصر اسناد ، ومن خلال التحقيقات معهم اعترفوا أنهم اشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية و المواطنين، حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".

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