القوات الأمنية تطلق "الرصاص" على متظاهري ساحة الحبوبي في ذي قار

شفق نيوز/ أطلقت القوات الأمنية، يوم السبت، الرصاص الحي لثني المتظاهرين من الاستيلاء على ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن اعداداً من المتظاهرين توجهوا لساحة الحبوبي وسط الناصرية بغية الاعتصام فيها.

وأضاف المصدر؛ أن القوات الامنية فتحت نيران اسلحتها باتجاه المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى الساحة واستعادتها من أجل الاعتصام فيها.

وأشار المصدر إلى ان المتظاهرين تمكنوا من استعادة الساحة، رغم اطلاق الرصاص الحي، وقاموا بقطع الطرق المؤدية إليها بالإطارات المحترقة.

وكانت القوات الأمنية، تمكنت في كانون الاول 2020 من فض اعتصام في ساحة الحبوبي استمر لنحو عام كامل.

غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في اطراف ساحة الحبوبي، إلى تمكن المحتجون من استعادتها السبت 9 كانون الثاني 2021.