القوات الأمنية تصد هجوماً لداعش جنوبي كركوك

شفق نيوز/ شن مسلحو تنظيم داعش في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد هجوما على القوات الأمنية جنوبي محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن قوات الشرطة الاتحادية صدت تعرضا لعناصر داعش في قاطع ناحية الرشاد جنوبي كركوك.

وزادت هجمات تنظيم داعش بشكل ملحوظ بمناطق في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، وسقط أمس السبت الأولى من شهر آيار ثلاث ضحايا من قوات البيشمركة وأُصيب آخرون بجروح بهجوم للتنظيم المتشدد في كركوك.

ودعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت البرلمان والحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك السريع لسد الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على قوات البيشمركة في كركوك.