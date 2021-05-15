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القوات الأمنية تشرع بإغلاق محيط ساحة التحرير وسط بغداد لتأمين تظاهرة كبرى

Category: أمـن

Date: 2021-05-15T09:03:40+0000
القوات الأمنية تشرع بإغلاق محيط ساحة التحرير وسط بغداد لتأمين تظاهرة كبرى

شفق نيوز/ شرعت القوات الأمنية منذ صباح اليوم الجمعة بإغلاق الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد استعدادا لتأمين تظاهرة كبرى دعت إليها قوى سياسية شيعية لمساندة الشعب الفلسطيني.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية أغلقت محيط ساحة التحرير أمام سير العجلات وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتأمين التظاهرة التي من المقرر أن تنطلق عصر اليوم.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني "تحرق خلالها العلمين الامريكي والاسرائيلي"، مشيراً إلى أن تلك التظاهرات ستكون كذلك رفضاً لتطبيع "مزمع" مع العراق.

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