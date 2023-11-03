القوات الأمنية تشدد إجراءاتها وسط بغداد ونصب شاشات كبيرة لنقل خطاب حسن نصر الله

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن قوات الأمن العراقية، شددت إجراءاتها الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية ضمن ساحة التحرير، مع البدء توافد العشرات من المحتجين إلى الساحة، ونصب شاشة كبيرة لمشاهدة كلمة (حسن نصر الله)".

وتترقب شريحة من العراقيين، الكلمة المرتقبة للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، المتعلقة بتطور الأحداث الجارية في قطاع غزة، والحرب ضد إسرائيل.