القوات الأمنية تشتبك مع عناصر لداعش وتتمكن من طردهم شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية اشتبكت مع عناصر من تنظيم داعش وتمكنت من طردهم في بستان يقع شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية اشتبكت مع مفرزة لعناصر لتنظيم داعش بعد نصب كمين لهم إثر ملاحظة حركتهم في بستان بقضاء الطارمية، مبينا أن الاشتباكات اندلعت داخل بستان في القضاء المذكور.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من إبعاد تلك العناصر دون تسجيل إصابات، وحاليا تجري عملية تفتيش بحثا عن المفرزة.