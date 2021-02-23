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القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق متظاهري الناصرية وسقوط جرحى (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-02-23T14:11:57+0000
القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق متظاهري الناصرية وسقوط جرحى (تحديث)

شفق نيوز/ استخدمت القوات الأمنية في ذي قار، يوم الثلاثاء، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين على جسر وسط المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي بكثافة لتفريق المتظاهرين من على جسر النصر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وفي الأثناء؛ أبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز؛ بسقوط 4 جرحى كحصيلة أولية في صدامات بين القوات الأمنية من الشرطة والمتظاهرين.

وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق من اليوم؛ بان "العشرات من المتظاهرين قاموا بالتصعيد للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه"، لافتا إلى أن "عمليات التصعيد تمثلت بقطع جسر النصر وسط المحافظة".

وأضاف، أن "المتظاهرين دخلوا بصدام مع القوات الأمنية قرب مبنى المحافظة، إلا ان الأولى منعتهم من السيطرة على شارع الإمام علي بعد محاولة المتظاهرين السيطرة عليه".

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