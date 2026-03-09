القوات الأمنية ترفع صاروخا وقع قرب منزل في بابل (صور)

شفق نيوز- بابل

أفادت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل، يوم الاثنين، برفع الصاروخ الذي وقع قرب أحد المنازل جنوبي المحافظة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني وعناصر من مديرية المتفجرات، وصلت إلى موقع سقوط الصاروخ بالقرب من منزل في منطقة الجربوعية بمنطقة ريفية ضمن قضاء القاسم، وتمكنت من رفعه والتعامل معه، فيما لم تُعرف حتى الآن الجهة التي أطلقته".

وكانت خلية الأزمة الإعلامية في بابل، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بسقوط صاروخ مجهول المصدر على منزل جنوب المحافظة، بعد دوي انفجار كبير هزّ المنطقة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن الخلية إشارتها إلى أن المعلومات الأولية تظهر سقوط صاروخ مجهول المصدر على منزل في منطقة الجربوعية جنوبي بابل، ما تسبب بدوي انفجار سُمع في المناطق القريبة.

وأضاف مراسل الوكالة، أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق لمعرفة طبيعة الصاروخ والجهة التي أطلقته، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار أو وجود إصابات.