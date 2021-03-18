القوات الأمنية تحبط هجوماً لداعش شمالي بغداد

شفق نيوز/ تمكنت القوات الأمنية شمالي بغداد، يوم الخميس، من صد هجوم لعناصر داعش في قضاء الطارمية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش هاجموا منطقة "البزمبط" في قضاء الطارمية إلا أن قوات الجيش والحشد العشائري اشتبكت معهم وتمكنت من ابعادهم الى خارج المنطقة.

وأضاف أن عملية تفتيش واسعة تجري الان بحثا عنهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل وما إذا كان التعرض قد أسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

ويوم أمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني، بمقتل عنصر من تنظيم داعش، وإصابة اثنين اخرين في الطارمية شمالي بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عنصرين بتنظيم داعش قتلا خلال كمين نصبته القوات الأمنية والحشد العشائري وطيران الجيش، ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن "العملية بإشراف قائد الفرقة السادسة لواء ركن سعد محسن عريبي".

يشار إلى أن القوات الأمنية كثفت من العمليات العسكرية في قضاء الطارمية ومناطق حزام بغداد في الآونة الأخيرة لتطهيرها من بقايا تنظيم داعش.