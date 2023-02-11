القوات الأمنية تباشر بإغلاق منطقة الأعظمية في بغداد

شفق نيوز/ باشرت القوات الامنية، اليوم السبت، بإغلاق منطقة الاعظمية القريبة من مدينة الكاظمية ضمن الخطة المعدة الخاصة بوفاة الإمام موسى بن جعفر الإمام السابع لدى المسلمين الشيعة الإمامية، وفقا لما أفاده مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز.

وكان مصدر أمني في بغداد، قد افاد يوم الخميس الماضي بمباشرة القوات الأمنية قطع بعض الطرق اعتبارا من، يوم أمس الجمعة، ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأدية زيارة الإمام الكاظم.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن طقوس "الزيارة الرجبية" السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.