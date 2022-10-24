القوات الأمنية تباشر بنصب الكتل الكونكريتية على جسر "ملعب الشعب" ببغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، ببدء قوات الأمن العراقية، نصب الكتل الكونكريتية على جسر "ملعب الشعب" شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن باشرت بنصب الكتل الكونكريتية على جانب واحد من جسر ملعب الشعب، وخلال الساعات القادمة سيكون الجسر خارج عن الخدمة بالكامل".

وأغلقت قوات الأمن في وقت سابق من اليوم، مدخل منطقة الشيخ عمر، وسط العاصمة بغداد، بالحواجز الكونكريتية، وطوقت محيط ساحة التحرير، بالتزامن مع ذكرى (25 تشرين الأول 2019)، واحتمال انطلاق تظاهرات جديدة صباح الثلاثاء.

وانطلقت تظاهرات لأنصار تشرين في الأول من الشهر الجاري في ساحتي التحرير والنسور في بغداد، أحيوا فيها الذكرى الثالثة "لانتفاضتهم"، ضد الطبقة السياسية الحالية.

وتوعد المتظاهرون الطبقة السياسية، بالعودة يوم (25) من الشهر والذي يصادف غداً الثلاثاء، لإحياء ذكرى اليوم ذاته قبل ثلاث سنوات والذي شهد احتجاجاً واسعاً على الوضع السياسي في البلاد.