القوات الأمنية العراقية تعيد انتشارها في داقوق وطوز خورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بأن قيادة عمليات شرق المحافظة باشرت بإستلام المهام الأمنية في طوز خورماتو بشرقها، وأطراف قضاء داقوق ضمن كركوك.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن قيادة عمليات شرق صلاح الدين، التي تتولى مهام أمن مناطق شرق المحافظة، بدأت بإعادة انتشار القطعات العسكرية وتعزيز مواقعها وفقًا للتعليمات الصادرة من قيادة العمليات المشتركة، وذلك في إطار تعزيز الأمن في مناطق شرق صلاح الدين.

وأضاف المصدر، أن من بين الواجبات التي أنيطت بقيادة عمليات شرق صلاح الدين تأمين أطراف قضاء داقوق (35 كم جنوب كركوك) وأطراف قضاء طوز خورماتو (75 كم شرق صلاح الدين)، مبينا أن القيادة تمكنت من إتمام عملية الانتشار ونشر القوات في محيط القضائين.

وأشار المصدر إلى أن توسيع انتشار عمليات شرق صلاح الدين يهدف إلى تعزيز الأمن والقضاء على جيوب تنظيم "داعش" الإرهابي في وادي الشاي بقضاء داقوق وحاوي الزركة بقضاء طوز خورماتو.