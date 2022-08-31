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القوات الأمنية العراقية تعتقل نجل قاض شرعي لداعش

Category: أمـن

Date: 2022-08-31T12:18:58+0000
القوات الأمنية العراقية تعتقل نجل قاض شرعي لداعش

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على نجل قاضٍ شرعي لداعش في مخيم الجدعة بأطراف محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة استخبارية وبناء على معلومات ومتابعات استخبارية تمكنت من القبض على عنصر في داعش وهو نجل قيادي كبير في التنظيم يدعى ( دريد الأمين) وعمل قاضيا شرعيا لإصدار احكام الموت بحق المدنيين إبان سيطرة داعش على قضاء الشرقاط ٢٠١٤-٢٠١٧".

وبين أن الإرهابي ووالده من سكان منطقة سديرة التابعة للساحل الايسر الشرقاط، مشيرا الى أن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي في مخيم الجدعة للنازحين في أطراف نينوى.

واضاف أن "الإرهابي المعتقل تم احتجازه في مركز أمني في صلاح الدين لاستكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة".

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