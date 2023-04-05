القوات الأمنية العراقية تعتقل مسؤولا بداعش و متاجرين بالآثار وتزييف العملة

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، اعتقال مسؤول ديوان الحسبة في تنظيم (داعش)، فيما تم اعتقال متاجرين بالآثار وتزييف العملة بمحافظتي الأنبار وكركوك.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من اللواء الثامن والثلاثين تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد احمد الصداك وعلى أثره ألقي القبض على مايسمى مسؤول ديوان الحسبة في ولاية الفلوجة التابعة لتنظيم داعش".

وأضاف البيان أن "المتهم شارك بالعديد من العمليات الارهابية ضد القوات الأمنية في الانبار وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".

من جهة أخرى قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارزها من القاء القبض على اربعة متهمين بالجرم المشهود في الانبار وكربلاء بمتاجرة الآثار وتزييف العملة، حيث تم ضبط قطعتين من الاثار كان المتهمون يرومون بيعها، وتم القبض عليهم بكمين محكم".

وفي الانبار تم القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره مليون دينار عراقي مزيف فئة عشرة الاف دينار عراقي حيث كانا يرومان تصريفه في الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقهما"، حسب ما ورد في البيان.