القوات الأمنية العراقية تدخل حالة "الإنذار" منتصف الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها ستدخل في حالة "الإنذار" منتصف الأسبوع المقبل استعداداً للزيارة الأربعينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية ستدخل حيز التنفيذ في بغداد والمحافظات، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الرابع من شهر آب/ أغسطس الجاري".

وأضاف أن "جميع القطعات الأمنية والعسكرية ستدخل في حالة الإنذار القصوى (ج)".

ويحيي المسلمون الشيعة في العشرين من شهر صفر ضمن التقويم الهجري القمري من كل عام، الزيارة الأربعينية والتي تصادف في هذا العام 15 آب/ أغسطس الجاري.