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القوات الأمنية تقتل داعشيا وتصيب آخر استهدفا طائرات لقيادة الجيش العراقي

Category: أمـن

Date: 2022-02-03T08:27:52+0000
القوات الأمنية تقتل داعشيا وتصيب آخر استهدفا طائرات لقيادة الجيش العراقي

شفق نيوز/ افاد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس بأن القوات الأمنية قتلت عنصراً في تنظيم داعش وأصابت آخر بجروح حاولا إسقاط طائرات لقيادة الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين.

وقال اللواء عبدالله في بيان اليوم، إنه "خلال تنفيذ عملية تفتيش مسنودة بغطاء جوي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين حاول احد عناصر داعش فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش".

وأضاف أنه "على الفور تم قتل الارهابي واصابة أخر"، مردفا بالقول إنه "ولازالت القوات المسلحة مستمرة بتنفيذ الواجب".

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