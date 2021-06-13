القوات العراقية تقبض على افراد من "فرق الموت" والشرعي الداعشي "أبو رحمة"

شفق نيوز/ افاد اللواء قوات خاصة يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الأحد بالقاء القبض على عدد من أفراد فرق الموت المتخصصة بعمليات الإغتيال في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال اللواء رسول في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن القائد العام للقوات المسلحة نبّه على العمل الجاد من الاجهزة الامنية والقضائية للتحقيق في ملف قتلة الناشطين المدنيين، منوها الى ان القوات الامنية القت القبض في وقت سابق على قتلة الصحفي الشهيد احمد عبد الصمد واعداد مما يعرف ب"فرق الموت" في محافظة البصرة.

وفي جانب آخر تطرق المتحدث باسم القائد العام إلى حصيلة العمليات العسكرية المنفذة من فرق الجيش العراقي كافة ضمن قيادة القوات البرية وعلى ضوء المعلومات الاستخبارية الدقيقة الواردة من مديرية الاستخبارات العسكرية.

وقال: كانت حصيلة العمليات العسكرية المنفذة للفترة من ٥ ولغاية ١١حزيران ٢٠٢١، كما يأتي: تم القاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بضمنها الإرهاب، كما عثرت قواتنا على ١٦٩ عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، و ٤٢ وكراً و مخبأ و٣٦كدسا للعتاد والاسلحة المتنوعة، وقتلت ٣ من الارهابيين، وعثرت على ٥٢ أسلحة خفيفة و متوسطة، فيما عثرت أيضاً على ١٤٣ مقذوف مختلفة العيارات، فيما تم احباط ١٧ عملية تهريب، والقت القبض على ٧ متسللين عبر الحدود العراقية السورية والعثور على ٥ منصات لاطلاق الصواريخ.

وفي السياق أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان أن مفارزها تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوب وفق احكام المادة (٤/ أرهاب) لانتمائة لتنظيم داعش كان يشغل منصب احد شرعيي داعش ، فضلا" عن عملة ضمن المفارز الارهابية الوهمية ومايسمى ديوان المساجد وعمل مؤذن لجامع العيثات في قضاء الحويجة.

ونوه البيان إلى أن المتهم اشترك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين الذين لم يبايعوا داعش قبل عمليات التحرير ، مضيفا أنه تم تدوين اقوالة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية.